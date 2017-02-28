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13:17 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд арестовал подозреваемого в убийстве женщины в Семеновском г. о. Нижегородской области

Суд арестовал подозреваемого в убийстве женщины в Семеновском г. о. Нижегородской области. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 28 февраля 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Было установлено, что утром 25 февраля рядом с деревней Быдреевка был обнаружен труп женщины с признаками термического воздействия открытого огня. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ. На следующий день был задержан подозреваемый, который на допросе дал признательные показания. Семеновский районный суд вынес решение об аресте подозреваемого на срок предварительного следствия, то есть до 25 апреля 2017 года.

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