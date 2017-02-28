Пожар в Перми: люди выпрыгивали из окон

Эпицентр пожара — квартира на первом этаже. Огонь здесь был такой силы, что прогорели деревянные перекрытия, и теперь отсюда можно видеть потолок второго этажа.



Пожар начался сразу после полуночи. Комнаты и коридоры дома 40-х годов постройки моментально наполнились едким дымом. Любови Гузеевой и еще как минимум четверым детям пришлось выпрыгивать из окна.



В квартире на первом накануне громко ругались. Соседи говорят, здесь нередко злоупотребляли выпивкой и наркотиками. Впрочем, тлеющий окурок в пьяном угаре, как это обычно бывает, здесь не причем, заявляют эксперты МЧС.



Оксана Бутина, пресс-секретарь ГУ МЧС России по Пермскому краю: «Установлена предварительная причина возгорания — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования и выбора аппарата защиты».



Это не короткое замыкание, электротехника подвела. В результате один мужчина получил ожоги 50 процентов тела, еще пострадали минимум 13 человек. Квартиры пока для жилья непригодны, хотя бы из-за запаха, витающего в воздухе. Троих переселили в маневренный фонд, остальные по родственникам. Впрочем, всем придется вернуться, по словам чиновников, нужен лишь небольшой ремонт.



Василий Пастух, и.о. главы администрации Свердловского района г. Перми: «Если необходимы будут дополнительные затраты решением КЧС, мы дополнительное финансирование туда вложим, на ремонт, люди будут жить дальше».