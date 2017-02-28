В детдоме на севере Омской области, где воспитанники надышались бензином, начались проверки

В Министерстве образования Омской области официально прокомментировали скандал с отравлением воспитанников детского дома, находящегося в селе Артын Муромцевского района.



Напомним, вчера в прессе появилась информация о том, что в минувшую субботу, 25 февраля, в детдоме отравились шестеро воспитанников. Закрывшись в одной из комнат поздно вечером, подростки надышались бензином, чтобы получить наркотический «кайф», но от ядовитых испарений сработала тревожная сигнализация.

Первыми на месте оказались бойцы Росгвардии. Они поснимали целлофановые мешки с голов детей и привели их в чувство еще до приезда скорой помощи.

Госпитализация никому не понадобилась, но факт массового употребления наркотиков в социальном учреждении стал поводом для серьезных разборок. Как выяснилось сегодня, по распоряжению первого заместителя министра образования Омской области в Муромцевский район отправлена специальная комиссия, которая будет расследовать все обстоятельства дела и даст оценку работе руководства детдома.

Илья Крылич, пресс-секретарь министерства образования Омской области:

— Вчера в течение всего дня на месте работала министерская комиссия. Были опрошены воспитатели, проведена первичная оценка действий руководства организации. Информация сейчас обращается, позднее она будет обнародована. Мы признаем это чрезвычайным происшествием, поэтому выводы по итогам комплексной проверки обязательно последуют.

Судя по всему, заместителя директора детдома по воспитательной части, на которого силовики составили протокол, привлекут к ответственности за то, что его юные подопечные употребляли наркотики. Педагогу грозит как минимум административный штраф.

Отметим, что Артынский детский дом рассчитан на 60 человек, но в настоящий момент там воспитывается всего 20, при этом на два десятка детей там имеется 40 человек персонала.