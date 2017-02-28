В Омске захваченную в заложницы школьницу взяли под охрану

Напомним, 1 февраля 41-летний рецидивист под воздействием наркотиков забрался в первый попавшийся частный дом, где были открыты двери. Там находилась 78-летняя бабушка с 13-летней внучкой. Рецидивист захватил девочку в заложницы и, угрожая убить ее ножом, потребовал героин. После переговоров, которые проводились прибывшими на место сотрудниками полиции, злоумышленник был обезврежен бойцами Росгвардии. Ребенок не пострадал. Бабушке и внучке была оказана психологическая помощь.

— После успешного завершения спецоперации сотрудники СОБР продолжали общаться с родителями Даши, справляясь о ее состоянии, — сообщила «РГ» представитель Росгвардии Лариса Цыгал.

По словам специалистов, 13-летняя девочка в экстремальной ситуации сделала все абсолютно правильно: она верно передала информацию в полицию и не провоцировала злоумышленника.

Офицеры вручили Даше подарок — планшетный компьютер, запрограммированный кнопкой тревожной сигнализации. Достаточно нажать ее один раз — и по адресу немедленно будет направлен ближайший экипаж Росгвардии.