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12:06 (мск), источник: "Российская газета"

В Омске захваченную в заложницы школьницу взяли под охрану

Сотрудники Росгвардии взяли под защиту семью шестиклассницы Даши, которую месяц назад взял в заложницы наркоман. Теперь дом школьницы будет под круглосуточной охраной.

Напомним, 1 февраля 41-летний рецидивист под воздействием наркотиков забрался в первый попавшийся частный дом, где были открыты двери. Там находилась 78-летняя бабушка с 13-летней внучкой. Рецидивист захватил девочку в заложницы и, угрожая убить ее ножом, потребовал героин. После переговоров, которые проводились прибывшими на место сотрудниками полиции, злоумышленник был обезврежен бойцами Росгвардии. Ребенок не пострадал. Бабушке и внучке была оказана психологическая помощь.

— После успешного завершения спецоперации сотрудники СОБР продолжали общаться с родителями Даши, справляясь о ее состоянии, — сообщила «РГ» представитель Росгвардии Лариса Цыгал.

По словам специалистов, 13-летняя девочка в экстремальной ситуации сделала все абсолютно правильно: она верно передала информацию в полицию и не провоцировала злоумышленника.

Офицеры вручили Даше подарок — планшетный компьютер, запрограммированный кнопкой тревожной сигнализации. Достаточно нажать ее один раз — и по адресу немедленно будет направлен ближайший экипаж Росгвардии.

Рецидивисту предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления, по решению суда он помещен под арест. В ближайшее время мужчина будет направлен на судебную психолого-психиатрическую экспертизу для установления вменяемости. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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