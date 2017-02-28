Врачу, обвиняемому в смерти пациентки, запросили два года ограничения свободы
В понедельник, 27 февраля, в суде Промышленного района Самары состоялись прения по делу врача ООО «Поликлиника Сатура» Александра В.
В понедельник, 27 февраля, в суде Промышленного района Самары состоялись прения по делу врача ООО «Поликлиника Сатура» Александра В.
Гособвинение попросило для медика, обвиняемого в смерти пациентки, два года ограничения свободы с лишением права занимать медицинские должности сроком на два года. Об этом Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары.
Врач вину не признал. Сторона защиты просила его оправдать.
Напомним, Александр работал в ООО «Поликлиника Сатура» (на ул. Ново-Садовой) с 2008 г.
1 октября 2015 г., около 10:00, началась операция. Как отмечено в материалах уголовного дела, врач знал, что необходимо проведение местного обезболивания, то есть инфильтрационной анестезии. Обезболивал он лидокаином, который является местным анестетиком — следует пропитывать им мягкие ткани, но избегать его внутрисосудистого введения. Для исключения последнего необходимо проведение аспирационных проб.
Зная эту методику, врач пробу не провел. В результате лидокаин был введен неправильно и попал в кровеносное русло. Женщина умерла в операционной палате.
«Дефект оказания медицинской помощи Фроловой, выразившийся в нарушении методики проведения инфильтрационной анестезии, состоит в
В ближайшее время по делу должен быть вынесен приговор.