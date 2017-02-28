Врачу, обвиняемому в смерти пациентки, запросили два года ограничения свободы

Гособвинение попросило для медика, обвиняемого в смерти пациентки, два года ограничения свободы с лишением права занимать медицинские должности сроком на два года. Об этом Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары.

Врач вину не признал. Сторона защиты просила его оправдать.

Напомним, Александр работал в ООО «Поликлиника Сатура» (на ул. Ново-Садовой) с 2008 г. врачом-отоларингологом. В июне 2015 г. к нему обратилась 28-летняя Анна Фролова с диагнозом «Хронический тонзиллит». После осмотра он предложил удалить гланды, то есть провести тонзиллэктомию.

1 октября 2015 г., около 10:00, началась операция. Как отмечено в материалах уголовного дела, врач знал, что необходимо проведение местного обезболивания, то есть инфильтрационной анестезии. Обезболивал он лидокаином, который является местным анестетиком — следует пропитывать им мягкие ткани, но избегать его внутрисосудистого введения. Для исключения последнего необходимо проведение аспирационных проб.

Зная эту методику, врач пробу не провел. В результате лидокаин был введен неправильно и попал в кровеносное русло. Женщина умерла в операционной палате.

«Дефект оказания медицинской помощи Фроловой, выразившийся в нарушении методики проведения инфильтрационной анестезии, состоит в причинно-следственной связи со смертью пациентки, — считают в прокуратуре Промышленного района. — Уголовное дело было возбуждено по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В ближайшее время по делу должен быть вынесен приговор.