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12:42 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Бывшему депутату Думы Иркутска Олегу Геевскому предъявили обвинение в мошенничестве

Ему планируется избрать меру пресечения 1 марта.

Бывшему депутату Думы Иркутска Олегу Геевскому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Заседание об избрании ему меры пресечения состоится в Кировском районном суде в среду, 1 марта. Об этом сообщил корр. ИА IrkutskMedia источник в правоохранительных органах.

Напомним, Олега Геевского задержали 27 февраля в рамках расследования уголовного дела, связанного с выделением земель под ДНТ на участке аграрного вуза.

Обыски по делу «лыжни ИрГАУ» проводились в августе 2014 года в администрации Иркутского района и вузе, а также в фирме экс-депутата Думы Иркутска Олега Геевского, сын которого являлся одним из собственников нескольких участков в ДНТ «Мысовое».

После обысков в администрации Иркутского района задержали тогдашнего мэра Игоря Наумова. По версии следствия, действия главы муниципалитета нанесли материальный ущерб Российской Федерации в 15 млн рублей. Тогда же в отношении Наумова было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий).

Также напомним, что в 2013 году администрацией Иркутского района было подписано постановление о предоставлении земельного участка под дачное некоммерческое товарищество «Мысовое». Части данного ДНТ располагаются на лыжной трассе, по которой, в частности, традиционно проходит «Лыжня России».

Фактом выделения федеральной земли под ДНТ заинтересовалась прокуратура Иркутской области. В результате надзорное ведомство опротестовало выделение земли под 12 ДНТ.

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