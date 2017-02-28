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13:32 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинский таксист продал забытый в его машине телефон

Мужчину задержали сотрудники полиции.

Челябинский таксист задержан за хищение телефона, забытого в его машине одной из клиенток, — сумма ущерба составила 25 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Челябинка во время поездки забыла в машине таксиста смартфон. Водитель нашел гаджет и не смог удержаться от соблазна. Мужчина продал мобильник, а деньги потратил.

Девушка обратилась в полицию. Спустя несколько недель злоумышленника нашли оперативники уголовного розыска ОП «Тракторозаводский». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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