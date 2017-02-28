В Троицке пассажирка маршрутки получила перелом руки в ДТП

Пассажирка маршрутки получила перелом руки в ДТП, сообщает специалист по связям с общественностью Челябинской городской службы спасения Римма Садыкова.

Сегодня, 28 февраля, в Троицке произошло ДТП, в котором столкнулись маршрутная «Газель» и автомобиль Peugeot. Женщина-пассажир, которая ехала в маршрутном такси, получила перелом руки. Другие пассажиры и водители автомобилей не пострадали.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, неделю назад маршрутка с пассажирами опрокинулась в Магнитогорске.