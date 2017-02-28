В Троицке пассажирка маршрутки получила перелом руки в ДТП
Маршрутное такси столкнулась с легковым автомобилем.
Маршрутное такси столкнулась с легковым автомобилем.
Пассажирка маршрутки получила перелом руки в ДТП, сообщает специалист по связям с общественностью Челябинской городской службы спасения Римма Садыкова.
Сегодня, 28 февраля, в Троицке произошло ДТП, в котором столкнулись маршрутная «Газель» и автомобиль Peugeot.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
Напомним, неделю назад маршрутка с пассажирами опрокинулась в Магнитогорске.