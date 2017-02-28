В Воронежской области пропала 14-летняя девушка с тату в виде знака «бесконечность»

В Калачеевском районе стражи порядка разыскивают пропавшую без вести Полину Бугаеву. 14-летняя девушка ушла накануне из дома, которые расположен в селе Подгорное.

По данным МВД, школьница год назад вместе с родителями приехала из города Петропавловск-Камчатский. Говорят, что в последняя время она сообщала о намерении вернуться обратно.

«Одета Полина была в синюю вязанную шапку, оранжевую куртку и темно-синие джинсы», — отметили в полиции.

Отличительные особенности девушки:

— пирсинг на левой брови;.

— пирсинг на языке;.

— татуировка в виде знака «бесконечность» на запястье левой руки;.

— татуировка в виде меча на внутренней части правого предплечья.

Сообщения о местонахождении девушки принимаются по номеру 102, 02 и 89601120000.