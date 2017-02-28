В Воронежской области пропала 14-летняя девушка с тату в виде знака «бесконечность»
Полиция опубликовала фоторобот школьницы.
Полиция опубликовала фоторобот школьницы.
В Калачеевском районе стражи порядка разыскивают пропавшую без вести Полину Бугаеву. 14-летняя девушка ушла накануне из дома, которые расположен в селе Подгорное.
По данным МВД, школьница год назад вместе с родителями приехала из города
«Одета Полина была в синюю вязанную шапку, оранжевую куртку и
Отличительные особенности девушки:
— пирсинг на левой брови;.
— пирсинг на языке;.
— татуировка в виде знака «бесконечность» на запястье левой руки;.
— татуировка в виде меча на внутренней части правого предплечья.
Сообщения о местонахождении девушки принимаются по номеру 102, 02 и 89601120000.