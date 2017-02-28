В Семилуках несовершеннолетние обокрали детское кафе

В Семилуках двое несовершеннолетних обокрали детское кафе «Пчелка», расположенное на третьем этаже торгового центра «Олимп». Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали охранники ТЦ в понедельник, 27 февраля.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 26 февраля. В этот день кафе не работает и на третьем этаже торгового центра малолюдно. Проход в зону фудкорта просто завешен лентой. Юные злоумышленники воспользовались отсутствием охраны и персонала «Пчелки» и проникли на территорию кафе. Несовершеннолетние ели мороженое, шоколадки, пили колу. Обшарили все шкафчики, нашли 500 рублей оставшиеся от предыдущей смены персонала кафе, и забрали себе. Также прихватили с собой чипсы, шоколадки с витрины и напитки.

После их визита в «Пчелке» был беспорядок. Морозильные камеры с мороженым не закрыты, часть продукции на полу, часть вскрыта и испорчена.

— На территории кафе работают камеры видеонаблюдения. Лица хулиганов и их вызывающее поведение в записи видны очень хорошо. Семилуки — маленький город и опознать их не составит труда. Но прежде чем передать дело в полицию, мне было хотелось лично поговорить с родителями этих детей. По внешнему виду ребята не были похожи на нуждающихся, голодных. Значит, дело в воспитании. И если их родители сейчас не обратят на это внимание, дальше может быть хуже, — прокомментировал корреспонденту РИА «Воронеж» владелец кафе.

По предварительной оценке ущерб составил около 1,5 тыс. рублей.