Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев поздравил 70-летнюю Татьяну Васильеву с юбилеем
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
Опрос показал, сколько крымских татар хочет переехать на Украину
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Еда за баллы: в России вводят продуктовые карточкиКаким образом будет осуществляться продовольственная помощь в России
Как одевать ребенка весной: советы мам
Сергей Лазарев впервые показал сына
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Как законно увеличить площадь санузла
Сын Караченцова рассказал подробности о ДТП: Машину вела Поргина
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Пройдут катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ на танки НАТО
Крымские татары не хотят на Украину - опрос
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
12:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Семилуках несовершеннолетние обокрали детское кафе

Дети, наевшись сладостей, забрали с собой 500 рублей и продукты с витрины.

В Семилуках двое несовершеннолетних обокрали детское кафе «Пчелка», расположенное на третьем этаже торгового центра «Олимп». Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали охранники ТЦ в понедельник, 27 февраля.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 26 февраля. В этот день кафе не работает и на третьем этаже торгового центра малолюдно. Проход в зону фудкорта просто завешен лентой. Юные злоумышленники воспользовались отсутствием охраны и персонала «Пчелки» и проникли на территорию кафе. Несовершеннолетние ели мороженое, шоколадки, пили колу. Обшарили все шкафчики, нашли 500 рублей оставшиеся от предыдущей смены персонала кафе, и забрали себе. Также прихватили с собой чипсы, шоколадки с витрины и напитки.

После их визита в «Пчелке» был беспорядок. Морозильные камеры с мороженым не закрыты, часть продукции на полу, часть вскрыта и испорчена.

— На территории кафе работают камеры видеонаблюдения. Лица хулиганов и их вызывающее поведение в записи видны очень хорошо. Семилуки — маленький город и опознать их не составит труда. Но прежде чем передать дело в полицию, мне было хотелось лично поговорить с родителями этих детей. По внешнему виду ребята не были похожи на нуждающихся, голодных. Значит, дело в воспитании. И если их родители сейчас не обратят на это внимание, дальше может быть хуже, — прокомментировал корреспонденту РИА «Воронеж» владелец кафе.

По предварительной оценке ущерб составил около 1,5 тыс. рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Губернатор анонсировал отставку главы управления ЖКХ Воронежа
МИД РФ: Началась подготовка встречи Путина и Трампа
СБ ООН осудил КНДР за обход санкций
Глава ВС одобрил отмену статьи за нарушения на митингах
Скончался легендарный нападающий сборной СССР по хоккею
СМИ: Россия отказалась задержать возможных убийц Ким Чен Нама
Руководство Samsung ушло в отставку
Американская киноакадемия извинилась за ошибку на премии «Оскар»
Спорт
Борис Михайлов: Болезнь «съела» Петрова за полтора месяца Сегодня на 70-м году жизни скончался легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
Медведев поздравил 70-летнюю Татьяну Васильеву с юбилеем В своей поздравительной телеграмме премьер-министр отметил многогранное дарование народной артистки
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
В Москве стало больше домов, где летом не отключат воду
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь Каждый день, каждую минуту наших детей подстерегает огромное количество опасностей – неадекватные незнакомцы на улицах, «группы смерти» в интернете. Угроза может исходить даже от близких людей, и справиться с ней ребенок сможет только четко зная, как действовать в той или иной ситуации. К кому обратиться за помощью, если ты потерялся? Когда не нужно слушаться взрослых? Как вести себя в социальных сетях? На эти вопросы отвечают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь