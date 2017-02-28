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12:38 (мск), источник: Kazinform

Муж зарезал супругу в здании костанайского райсуда

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сегодня во время заседания суда по бракоразводному процессу муж нанес ножевые ранения супруге, от которых та скончалась, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Пострадавшей женщине оказана помощь, она была отправлена в больницу, однако врачи спасти ее не смогли, потерпевшая скончалась. Мужчина задержан. Информацию подтвердили в пресс-службе ДВД Костанайской области, подчеркнув, что служба охраны суда ведет собственное расследование.

Информацию о ЧП во время судебного заседания в телефонном разговоре с корреспондентом МИА «Казинформ» не подтвердил, но и не стал опровергать председатель Амангельдинского суда Темиржан Байкин.

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