Муж зарезал супругу в здании костанайского райсуда

Пострадавшей женщине оказана помощь, она была отправлена в больницу, однако врачи спасти ее не смогли, потерпевшая скончалась. Мужчина задержан. Информацию подтвердили в пресс-службе ДВД Костанайской области, подчеркнув, что служба охраны суда ведет собственное расследование.

Информацию о ЧП во время судебного заседания в телефонном разговоре с корреспондентом МИА «Казинформ» не подтвердил, но и не стал опровергать председатель Амангельдинского суда Темиржан Байкин.