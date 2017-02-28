Муж зарезал супругу в здании костанайского райсуда
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сегодня во время заседания суда по бракоразводному процессу муж нанес ножевые ранения супруге, от которых та скончалась, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сегодня во время заседания суда по бракоразводному процессу муж нанес ножевые ранения супруге, от которых та скончалась, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
Пострадавшей женщине оказана помощь, она была отправлена в больницу, однако врачи спасти ее не смогли, потерпевшая скончалась. Мужчина задержан. Информацию подтвердили в
Информацию о ЧП во время судебного заседания в телефонном разговоре с корреспондентом МИА «Казинформ» не подтвердил, но и не стал опровергать председатель Амангельдинского суда Темиржан Байкин.