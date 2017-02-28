Медведи пытались залезть в автомобиль с ребенком в пекинском сафари-парке

Согласно рассказу очевидца, один из обитающих в парке медведей заметил щель в окне автомобиля с туристами. Он попытался просунуть лапу внутрь, чтобы добраться до сидящего в автомобиле ребенка. Животное сумело опустить окно ниже, но так и не дотянулось до людей.

Возле автомобиля стали собираться другие медведи, но через пару минут прибыли сотрудники парка и спасли окруженных хищниками туристов. В результате инцидента никто не пострадал.