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12:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведи пытались залезть в автомобиль с ребенком в пекинском сафари-парке

Гималайские медведи попытались залезть в автомобиль с туристами в парке дикой природы Бадалин в пригороде Пекина. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает ECNS.

Согласно рассказу очевидца, один из обитающих в парке медведей заметил щель в окне автомобиля с туристами. Он попытался просунуть лапу внутрь, чтобы добраться до сидящего в автомобиле ребенка. Животное сумело опустить окно ниже, но так и не дотянулось до людей.

Возле автомобиля стали собираться другие медведи, но через пару минут прибыли сотрудники парка и спасли окруженных хищниками туристов. В результате инцидента никто не пострадал.

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Расследование показало, что окно приоткрыл не догадывавшийся об опасности ребенок.

Парк дикой природы занимает около 24 квадратных километров возле участка Великой Китайской стены в 75 километрах от Пекина. Его населяют около двух тысяч зверей, в том числе волки, львы и жирафы. Туристы могут наблюдать за ними из собственных автомобилей. Кроме того, сотрудники парка устраивают для посетителей экскурсии на микроавтобусе.

В 2016 году тигр напал на двух посетительниц парка дикой природы Бадалин, нарушивших правила безопасности и вышедших из машины. Одна из них погибла, другая получила травмы.

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