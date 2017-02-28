Из пункта приема цветного лома угнали дорогую иномарку

В Сосновоборске из пункта цветного лома угнали дорогую иномарку, сообщили 28 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

С сообщением о нападении в полицию обратился 50-летний работник фирмы, осуществляющей прием цветного лома в Сосновоборске. Мужчина рассказал, что вечером в помещение ворвались три человека, которые побили сотрудника и похитили около 90 тыс. рублей, после чего скрылись на принадлежащей ему иномарке.