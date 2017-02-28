Из пункта приема цветного лома угнали дорогую иномарку
Вечером в помещение ворвались три человека, которые побили сотрудника и похитили около 90 тыс. рублей, после чего скрылись на принадлежащей ему иномарке.
Вечером в помещение ворвались три человека, которые побили сотрудника и похитили около 90 тыс. рублей, после чего скрылись на принадлежащей ему иномарке.
В Сосновоборске из пункта цветного лома угнали дорогую иномарку, сообщили 28 февраля в
С сообщением о нападении в полицию обратился 50-летний работник фирмы, осуществляющей прием цветного лома в Сосновоборске. Мужчина рассказал, что вечером в помещение ворвались три человека, которые побили сотрудника и похитили около 90 тыс. рублей, после чего скрылись на принадлежащей ему иномарке.
«На поиск злоумышленников были ориентированы все наружные наряда полиции. Незамедлительно была создана оперативная группа, куда вошли сотрудники МО МВД России «Березовский» и опытные сыщики Управления уголовного розыска ГУ МВД по краю. В ходе комплекса