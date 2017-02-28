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12:55 (мск), источник: Newslab.ru

Из пункта приема цветного лома угнали дорогую иномарку

Вечером в помещение ворвались три человека, которые побили сотрудника и похитили около 90 тыс. рублей, после чего скрылись на принадлежащей ему иномарке.

В Сосновоборске из пункта цветного лома угнали дорогую иномарку, сообщили 28 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

С сообщением о нападении в полицию обратился 50-летний работник фирмы, осуществляющей прием цветного лома в Сосновоборске. Мужчина рассказал, что вечером в помещение ворвались три человека, которые побили сотрудника и похитили около 90 тыс. рублей, после чего скрылись на принадлежащей ему иномарке.

«На поиск злоумышленников были ориентированы все наружные наряда полиции. Незамедлительно была создана оперативная группа, куда вошли сотрудники МО МВД России «Березовский» и опытные сыщики Управления уголовного розыска ГУ МВД по краю. В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили причастность к преступлению троих ранее судимых мужчин. Накануне были проведены одновременные задержания злоумышленников в разных районах краевого центра — ими оказались двое жителей Сосновоборска 28 и 23 лет, и 27-летний красноярец. Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 162 УК РФ за разбой. В настоящее время мужчины задержаны.

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