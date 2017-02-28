Преподавателя ИрГАУ подозревают в получении взятки
Преподавателя Иркутского государственного аграрного университета им. А. А. Ежевского подозревают в получении взятки.
Преподавателя Иркутского государственного аграрного университета им. А. А. Ежевского подозревают в получении взятки.
Как 28 февраля 2017 года сообщила
По версии следствия, в мае 2016 года один из студентов ИрГАУ дал руководителю дипломного проекта взятку в 20 тысяч рублей за изготовление и защиту диплома. Преступление было выявлено в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками МВД и ФСБ России по Иркутской области.