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12:45 (мск), источник: Baikal-info.ru

Преподавателя ИрГАУ подозревают в получении взятки

Преподавателя Иркутского государственного аграрного университета им. А. А. Ежевского подозревают в получении взятки.

Как 28 февраля 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).

По версии следствия, в мае 2016 года один из студентов ИрГАУ дал руководителю дипломного проекта взятку в 20 тысяч рублей за изготовление и защиту диплома. Преступление было выявлено в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками МВД и ФСБ России по Иркутской области.

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