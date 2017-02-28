Обезьяны и кенгуру задержаны на российско-украинской границе в районе Чертково

Сопроводительных документов на животных у их владельцев не было.

«По предварительной оценке специалистов, стоимость “живого” товара составляет более 1 млн руб.», — сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Ростовской области.руб.

В отношении контрабандистов возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 18.1 КоАП РФ (ведение на государственной границе РФ либо вблизи нее хозяйственной, промысловой или иной деятельности без уведомления пограничных органов).

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении административного дела по ст. 16.1 КоАП РФ (незаконное перемещение через таможенную границу товаров). Наказание по этой статье предусматривает штраф размером до трехкратной стоимости контрабандного товара.