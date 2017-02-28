Шестеро неизвестных на микроавтобусе похитили мужчину на проспекте Мира

«Шестеро неизвестных на проспекте Мира насильно посадили человека в микроавтобус марки Volkswagen темного цвета и скрылись. Для розыска преступников полиция ввела план «Перехват», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве Агентству эту информацию не подтвердили.