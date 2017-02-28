Шестеро неизвестных на микроавтобусе похитили мужчину на проспекте Мира
На проспекте Мира шестеро неизвестных насильно посадили мужчину в микроавтобус и скрылись, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
На проспекте Мира шестеро неизвестных насильно посадили мужчину в микроавтобус и скрылись, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Шестеро неизвестных на проспекте Мира насильно посадили человека в микроавтобус марки Volkswagen темного цвета и скрылись. Для розыска преступников полиция ввела план «Перехват», — сказал собеседник агентства.
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