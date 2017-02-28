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13:22 (мск), источник: VN.RU

В поисках жениха школьница заблудилась в Новосибирске

В областном центре сотрудники транспортной полиции в течение дня разыскали и вернули в Искитим воспитанницу местного интерната. 17-летняя девушка приехала в Новосибирск в поисках кавалера, но заблудилась.

В линейный отдел МВД РФ на станции «Инская» поступило заявление о пропаже 17-летней воспитанницы Искитимской школы-интерната. Выяснилось, что утром девушка выехала из Искитима на электричке в Новосибирск. По словам ее подруг, девушка плохо ориентируется в городе, но смогла объяснить им по телефону, где находится.

По ориентировке оперативники обнаружили школьницу около одной из станций метро, расположенной на левом берегу Новосибирска. Она рассказала, что уехала в областной центр, чтобы встретиться со своим молодым человеком, но он не отвечал на ее звонки.

— Конкретного адреса проживания возлюбленного она не знала, поэтому решила самостоятельно найти его, сев на первое попавшееся маршрутное такси, — рассказала VN.ru сотрудница пресс-служба УТ МВД России по СФО Анастасия Шишкина. —.

Таким образом, в течение нескольких часов воспитанница интерната каталась на общественном транспорте по улицам городского левобережья.

Сотрудники уголовного розыска провели с девушкой профилактическую беседу и передали руководству интерната.

Добавим, что подростки часто теряются в Новосибирске. Сейчас сотрудники полиции и волонтеры продолжают поиски без вести пропавшего 15-летнего Дмитрия Гудовского. Юноша ушел из дома шестого февраля и до сих пор не вернулся.

Фото предоставлено СУ СКР по Новосибирской области.

— Принимая во внимание длительное отсутствие информации о месте нахождения подростка, по факту исчезновения возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство», — сообщила VN.ru представитель регионального СУ СКР Анастасия Кулешова. — Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств безвестного исчезновения несовершеннолетнего. В Новосибирске ведутся активные поиски ребенка с проведением осмотров всех зданий и сооружений, а также коммуникационных систем, проводятся допросы местных жителей.

Следственное управление СКР по Новосибирской области обращается к гражданам, которым что-либо известно о местонахождении ребенка, сообщить по телефонам: 8 (383) 262−00−94, 262−00−08, 203−57−39 или 02.

Приметы пропавшего: на вид 15 лет, рост 190 сантиметров, телосложение худощавое, европейский тип лица, глаза серые, волосы коротко подстрижены. Был одет: пуховик цвета «хаки» с оранжевыми вставками вдоль замка, темно-серые джинсы, серая вязаная шапка, темно-коричневые ботинки на шнурках и замками по бокам.

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