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13:00 (мск), источник: АиФ Челябинск

На трассе М-5 «КамАЗ» столкнулся с грузовой фурой торговой сети

60-летнего водителя спасатели достали без сознания, пассажир погиб на месте.

ДТП с участием грузовой фуры и «КамАЗа» произошло на трассе М-5, сообщает специалист по связям с общественностью Челябинской городской службы спасения Римма Садыкова.

Сегодня, 28 февраля, на 1614 км трассы М-5 столкнулись «КамАЗ» и фура торговой сети.

«Спасатели деблокировали 60-летнего водителя “КамАЗа”, который находился в этот момент без сознания. С многочисленными переломами рук и ног его передали бригаде скорой медицинской помощи. Также спасатели деблокировали 57-летнего пассажира “КамАЗа”, который погиб на месте», — рассказывают в пресс-службе.

27-летний водитель фуры, житель Смоленской области, получил порезы и ушибы лица и рук.

В настоящий момент устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

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