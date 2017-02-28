В Татарстане мужчина из мести сообщил о заложенной бомбе в кафе

Сообщается, что ночью 11 декабря прошлого года мужчина, находясь на территории базы отдыха «Наша поляна», позвонил в службу спасения и сообщил о якобы готовящемся взрыве в кафе.

— Выяснилось, что он решил таким образом отомстить сотрудникам кафе, которые не пустили его туда в нетрезвом виде, — сказали в ведомстве.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Суд приговорил Дибаева к штрафу в размере 30 тыс. рублей в доход государства.