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16:17 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане мужчина из мести сообщил о заложенной бомбе в кафе

В Тукаевском районе Татарстана 36-летний Рашид Дибаев из мести сообщил о заложенной бомбе в кафе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Источник: Prokazan.ru

Сообщается, что ночью 11 декабря прошлого года мужчина, находясь на территории базы отдыха «Наша поляна», позвонил в службу спасения и сообщил о якобы готовящемся взрыве в кафе.

 — Выяснилось, что он решил таким образом отомстить сотрудникам кафе, которые не пустили его туда в нетрезвом виде, — сказали в ведомстве.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Суд приговорил Дибаева к штрафу в размере 30 тыс. рублей в доход государства.

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