Эксперт уральского управления Роспотребнадзора осуждён на 6 лет за взятки

На Среднем Урале Кировградский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении специалиста отдела регионального управления Роспотребнадзора Сергея Кондратьева. Он признан виновным в получении взяток за незаконное бездействие, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Подсудимый, которому инкриминировалось два эпизода получения взятки, был оштрафован судом на 1,2 миллиона рублей и приговорён к шести годам колонии общего режима.

Судом было установлено, что Сергей Кандратьев, являясь экспертом регионального управления Роспотребнадзора, проводил проверки исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в сети муниципальных аптек Кировграда и в стоматологической клинике города Верхнего Тагила. В обоих случаях им были зафиксированы нарушения. Однако подсудимый предложил руководству аптечной сети и директору стоматологической клиники за денежное вознаграждение не инициировать процедуру возбуждения административных производств. В итоге он получил две взятки в размере 50 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно.

«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники регионального управления ФСБ, которые и провели успешную операцию по задержанию получателя взятки с поличным», — уточнили в пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области.

Отметим, что уголовное дело в отношении Сергея Кондратьева было возбуждено по материалам прокурорской проверки, которые были направлены в следственные органы. Также было прекращено уголовное дело в отношении взяткодателей, так как они пошли на сотрудничество со следствием и способствовали раскрытию преступления.