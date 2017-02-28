Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев поздравил 70-летнюю Татьяну Васильеву с юбилеем
Голландский политик пообещал выбросить соглашение с Украиной
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Еда за баллы: в России вводят продуктовые карточкиКаким образом будет осуществляться продовольственная помощь в России
Как одевать ребенка весной: советы мам
Сергей Лазарев впервые показал сына
Cпустя ровно 12 лет Караченцов снова разбился в страшном дтп
Известный актер умер после операции (фото)
Сын Караченцова рассказал подробности о ДТП: Машину вела Поргина
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Пройдут катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ на танки НАТО
Крымские татары не хотят на Украину - опрос
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
13:20 (мск), источник: ИА REGNUM

Эксперт уральского управления Роспотребнадзора осуждён на 6 лет за взятки

И заплатит штраф в размере 1,2 миллиона рублей.

На Среднем Урале Кировградский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении специалиста отдела регионального управления Роспотребнадзора Сергея Кондратьева. Он признан виновным в получении взяток за незаконное бездействие, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Подсудимый, которому инкриминировалось два эпизода получения взятки, был оштрафован судом на 1,2 миллиона рублей и приговорён к шести годам колонии общего режима.

Судом было установлено, что Сергей Кандратьев, являясь экспертом регионального управления Роспотребнадзора, проводил проверки исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в сети муниципальных аптек Кировграда и в стоматологической клинике города Верхнего Тагила. В обоих случаях им были зафиксированы нарушения. Однако подсудимый предложил руководству аптечной сети и директору стоматологической клиники за денежное вознаграждение не инициировать процедуру возбуждения административных производств. В итоге он получил две взятки в размере 50 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно.

«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники регионального управления ФСБ, которые и провели успешную операцию по задержанию получателя взятки с поличным», — уточнили в пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области.

Отметим, что уголовное дело в отношении Сергея Кондратьева было возбуждено по материалам прокурорской проверки, которые были направлены в следственные органы. Также было прекращено уголовное дело в отношении взяткодателей, так как они пошли на сотрудничество со следствием и способствовали раскрытию преступления.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, за аналогичное преступление Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил 27 февраля 2017 года к штрафу в размере одного миллиона рублей бывшего начальника межрегионального отдела Уральского управления Ростехнадзора. Он также, выявив нарушения на одном из предприятий, предложил руководству фирмы не фиксировать нарушения в акте за денежное вознаграждение в размере 250 тысяч рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
МИД РФ: Началась подготовка встречи Путина и Трампа
СБ ООН осудил КНДР за обход санкций
Глава ВС одобрил отмену статьи за нарушения на митингах
Скончался легендарный нападающий сборной СССР по хоккею
СМИ: Россия отказалась задержать возможных убийц Ким Чен Нама
Руководство Samsung ушло в отставку
Американская киноакадемия извинилась за ошибку на премии «Оскар»
Спорт
Борис Михайлов: Болезнь «съела» Петрова за полтора месяца Сегодня на 70-м году жизни скончался легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
Медведев поздравил 70-летнюю Татьяну Васильеву с юбилеем В своей поздравительной телеграмме премьер-министр отметил многогранное дарование народной артистки
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Итальянцы построят дороги в Крыму
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь Каждый день, каждую минуту наших детей подстерегает огромное количество опасностей – неадекватные незнакомцы на улицах, «группы смерти» в интернете. Угроза может исходить даже от близких людей, и справиться с ней ребенок сможет только четко зная, как действовать в той или иной ситуации. К кому обратиться за помощью, если ты потерялся? Когда не нужно слушаться взрослых? Как вести себя в социальных сетях? На эти вопросы отвечают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь