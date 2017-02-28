Эксперт уральского управления Роспотребнадзора осуждён на 6 лет за взятки
И заплатит штраф в размере 1,2 миллиона рублей.
И заплатит штраф в размере 1,2 миллиона рублей.
На Среднем Урале Кировградский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении специалиста отдела регионального управления Роспотребнадзора Сергея Кондратьева. Он признан виновным в получении взяток за незаконное бездействие, сообщили в
Подсудимый, которому инкриминировалось два эпизода получения взятки, был оштрафован судом на 1,2 миллиона рублей и приговорён к шести годам колонии общего режима.
Судом было установлено, что Сергей Кандратьев, являясь экспертом регионального управления Роспотребнадзора, проводил проверки исполнения
«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники регионального управления ФСБ, которые и провели успешную операцию по задержанию получателя взятки с поличным», — уточнили в
Отметим, что уголовное дело в отношении Сергея Кондратьева было возбуждено по материалам прокурорской проверки, которые были направлены в следственные органы. Также было прекращено уголовное дело в отношении взяткодателей, так как они пошли на сотрудничество со следствием и способствовали раскрытию преступления.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, за аналогичное преступление