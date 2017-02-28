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13:19 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Следователи считают, что пропавшего 16-летнего подростка в Новосибирске могли убить

16-летний Дмитрий Гудовский 6 февраля вышел из дома и до настоящего времени не вернулся, следователи завели уголовное дело, сообщает пресс-службе СУ СК РФ по НСО.

Источник: Вести - Новосибирск

Полиция и следователи продолжают поиски пропавшего 16-летнего подростка, сообщает пресс-службе СУ СК РФ по НСО.

Напомним, 6 февраля 2017 года 16-летний Дмитрий Гудовский. вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 15 лет, рост 190 сантиметров, телосложение худощавое, европейский тип лица, глаза серые, волосы коротко подстрижены.

Был одет в пуховик цвета «хаки» с оранжевыми вставками вдоль замка, темно-серые джинсы, серую вязаную шапку, темно-коричневые ботинки на шнурках и замками по бокам.

«Принимая во внимание длительное отсутствие информации о месте нахождения подростка, по факту безвестного исчезновения следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ», — рассказали следователи.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия Гудовского, просим обратиться в отдел полиции № 6 «Октябрьский» по телефонам: 266−02−02, 232−17−53, 8−913−479−35−36.

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