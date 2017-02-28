Следователи считают, что пропавшего 16-летнего подростка в Новосибирске могли убить
16-летний Дмитрий Гудовский 6 февраля вышел из дома и до настоящего времени не вернулся, следователи завели уголовное дело, сообщает
16-летний Дмитрий Гудовский 6 февраля вышел из дома и до настоящего времени не вернулся, следователи завели уголовное дело, сообщает
Полиция и следователи продолжают поиски пропавшего 16-летнего подростка, сообщает
Напомним, 6 февраля 2017 года 16-летний Дмитрий Гудовский. вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 15 лет, рост 190 сантиметров, телосложение худощавое, европейский тип лица, глаза серые, волосы коротко подстрижены.
Был одет в пуховик цвета «хаки» с оранжевыми вставками вдоль замка,
«Принимая во внимание длительное отсутствие информации о месте нахождения подростка, по факту безвестного исчезновения следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ», — рассказали следователи.
Всех, кому