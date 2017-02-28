В Нытвенском районе у наркозависимой женщины отобрали водительские права
Жительница Нытвенского района состоит на учете в больнице с диагнозом «Наркомания». Несмотря на это, она ездила на машине.
Жительница Нытвенского района состоит на учете в больнице с диагнозом «Наркомания». Несмотря на это, она ездила на машине.
Как сообщает краевая прокуратура, сперва в Нытвенском районе прошла проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в части соблюдения ограничений к водительской деятельности.
В ходе проверки выяснилось, что одна автомобилистка состоит на учете в ГБУЗ ПК «Нытвенская районная больница» с диагнозом: «Наркомания». При этом она имеет водительское удостоверение на право управления транспортными средствами.
Отметим, что указанный диагноз является противопоказанием к управлению транспортным средством.
В итоге прокурор обратился в Нытвенский районный суд Пермского края с требованием к полиции изъять у женщины водительское удостоверение.
По результатам рассмотрения иска требования прокурора удовлетворены.