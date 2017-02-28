В омском следкоме отрицают связь умершего мальчика с группами смерти
Как ранее сообщал «СуперОмск», тело 9-летнего школьника было найдено на минувших выходных в квартире в Амурском поселке города Омска, где он проживал с родителями.
Как ранее сообщал «СуперОмск», тело 9-летнего школьника было найдено на минувших выходных в квартире в Амурском поселке города Омска, где он проживал с родителями.
По месту учебы мальчика сразу же поползли слухи, что школьник состоял в группе смерти. И трагический конец стал следствием одного из заданий.
Однако, в Следкоме по Омской области эту информацию отрицают, заявляя, что причиной трагедии стала ссора с родителями — мальчика попросту не пустили гулять.