В омском следкоме отрицают связь умершего мальчика с группами смерти

По месту учебы мальчика сразу же поползли слухи, что школьник состоял в группе смерти. И трагический конец стал следствием одного из заданий.

Однако, в Следкоме по Омской области эту информацию отрицают, заявляя, что причиной трагедии стала ссора с родителями — мальчика попросту не пустили гулять.