Двух жителей Прикамья подозревают в убийстве пенсионера
Мужчины похитили государственные награды, принадлежащие деду убитого.
Мужчины похитили государственные награды, принадлежащие деду убитого.
Двое жителей Кунгура подозреваются в убийстве 61-летнего знакомого, сообщает СУ СКР по Пермскому краю. Преступление было совершено 21 февраля.
В одной из квартир по улице Голованова было найдено тело пенсионера с признаками насильственной смерти. По данным следствия, мужчины пришли в гости к своей жертве, компания стала распивать алкоголь. В
Оба подозреваемые задержаны. Расследование продолжается.