В Ростове обнаружен погибшим 21-летний парень

По предварительным данным, ночью 28 февраля мужчина в одном из частных домов по ул. 4-й Яхонтовой скончался в результате асфиксии.

«Сведений, свидетельствующих о том, что погибший стал жертвой преступления, не установлено», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, 21-летний студент мог покончить с собой. Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.