В Ростове обнаружен погибшим 21-летний парень
В Ростове следователи устанавливают обстоятельства гибели молодого человека, тело которого обнаружили 28 февраля, сообщает
В Ростове следователи устанавливают обстоятельства гибели молодого человека, тело которого обнаружили 28 февраля, сообщает
По предварительным данным, ночью 28 февраля мужчина в одном из частных домов по ул. 4-й Яхонтовой скончался в результате асфиксии.
«Сведений, свидетельствующих о том, что погибший стал жертвой преступления, не установлено», — говорится в сообщении.
По данным СМИ, 21-летний студент мог покончить с собой. Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.