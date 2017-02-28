На Кубани мужчина задолжал 145 штрафов за нарушения ПДД

Мужчина получил 145 штрафов за нарушения правил дорожного движения. Однако он не оплатил ни один, спустя время все они поступили в Федеральную службу судебных приставов. В одно исполнительное производство объединили 145 документов, сообщает пресс-служба УФССП РФ по Краснодарскому краю.

Должник не хотел расплачиваться добровольно, поэтому пристав арестовал его Subaru Legacy. В тот же день мужчина оплатил все штрафы на 82 тыс. рублей.