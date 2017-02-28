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13:47 (мск), источник: Volga News

Столкновение двух автомобилей в центре Самары осложнило движение транспорта

Днем 28 февраля в историческом центре Самары столкнулись ВАЗ-21099 и УАЗ «Патриот», что осложнило движение транспортных потоков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец последствий случившегося.

По предположению очевидца, до столкновения водитель «девяносто девятой» ехал по ул. Самарской со стороны центра города в направлении ул. Полевой, а внедорожник двигался по ул. Маяковского со стороны набережной Волги. В итоге автомобили столкнули на перекрестке улиц Самарской и Маяковского и остановились на проезжей части. Легковушка ударила УАЗ в переднее правое колесо, которое легло набок.

По словам очевидца, сейчас на месте аварии не видно ни водителей столкнувшихся машин, ни сотрудников каких-либо служб. Тем временем остановившиеся на перекрестке автомобили осложнили движение транспорта по улицам Маяковского и Самарской.

Каких-либо данных о пострадавших в ДТП сейчас нет.

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