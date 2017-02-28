Столкновение двух автомобилей в центре Самары осложнило движение транспорта

По предположению очевидца, до столкновения водитель «девяносто девятой» ехал по ул. Самарской со стороны центра города в направлении ул. Полевой, а внедорожник двигался по ул. Маяковского со стороны набережной Волги. В итоге автомобили столкнули на перекрестке улиц Самарской и Маяковского и остановились на проезжей части. Легковушка ударила УАЗ в переднее правое колесо, которое легло набок.

По словам очевидца, сейчас на месте аварии не видно ни водителей столкнувшихся машин, ни сотрудников каких-либо служб. Тем временем остановившиеся на перекрестке автомобили осложнили движение транспорта по улицам Маяковского и Самарской.