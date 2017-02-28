Дело о пожаре в Almaty Towers требуют вернуть прокурору
В Алматы началось предварительное слушание по делу Даурена Туякова, директора батутного центра, при пожаре в котором погибли шесть человек.
В Алматы началось предварительное слушание по делу Даурена Туякова, директора батутного центра, при пожаре в котором погибли шесть человек.
Суд по пожару в Almaty Тowers, унесшему жизни шестерых человек, начался в суде № 2 Бостандыкского района города Алматы. На скамье подсудимых директор батутного центра «Jump» Даурен Туяков. Ему были предъявлены обвинения по статье 292, часть 3 УК РК — «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия».
Пожар произошёл на шестом этаже Almaty Тowers, где строился батутный центр. По официальной версии, возгорание произошло от искры от сварочного аппарата. В помещении были рабочие, среди которых пятеро студентов местных вузов. Молодые люди погибли. Также скончался 54-летний руководитель строительной фирмы.
Даурена Туякова защищают два адвоката, среди них Джохар Утебеков. На предварительном судебном заседании выяснилось, что сторона потерпевших не была ознакомлена с делом до начала процесса.
«Ваша честь, никто из потерпевших не ознакомлен с делом, я отразил это в своей жалобе», — заявил представитель потерпевших.
И сторона потерпевших, и защиты требуют, чтобы дело вернули на доследование. Они считают, что следствие не выявило всех виновников пожара.
«Мы неоднократно обращались в МВД и местные органы внутренних дел с требованием изобличить и найти всех виновников случившегося, — прокомментировал Джохар Утебеков. — Это была огромная катастрофа, и имён виновников немало. А в итоге вся ответственность и гражданские иски, вся тяжесть ответственности легла на моего подзащитного Даурена Туякова. ДВД Алматы незаконно выделил в отдельное производство дела сварщика, инженера по технике безопасности “Алматы Тауэрс”, арендодателя, пожарных инспекторов, которые семь лет не проводили проверку данного здания, в отношении руководителя тушения пожара, который не смог помочь студентам на месте».
Пожар в Almaty Towers произошёл 6 ноября 2016 года. Один из выживших рассказал, что когда люди ринулись к выходу, они обнаружили, что дверь заперта. Сам директор батутного центра Даурен Туяков ещё до ареста рассказал, что в помещении было два выхода. Джохар Утебеков говорит, что в помещении в момент пожара было 28 человек, 23 из них покинули здание через главный выход, либо выпрыгнули на крышу другого корпуса «Алматы Тауэрс» через окно. Пятеро попытались выбраться через запасной выход, который внезапно оказался закрытым на ключ. Защита Даурена Туякова утверждает, что он лично не запирал дверь. Это мог сделать представитель компании, арендовавшей смежное помещение.
«Помещение батутного центра закрывалось только на щеколду, в нём ничего ценного, кроме поролона не было, — говорит Джохар Утебеков. — Буквально накануне в смежный офис въехала компания. у неё были ноутбуки и прочее имущество, у них был интерес закрыть на ключ. Не только эта дверь, но и весь эвакуационный путь до лестницы был закрыт незаконно. В итоге собственник помещения на скамье подсудимых не оказался».
Также выяснилось, что большинство потерпевших говорят на казахском языке и нуждаются в переводчике. Слушание было прервано, для того чтобы в зал явился переводчик. Адвокат стороны потерпевших ранее представил журналистам ролик, на котором запечатлены детали происшествия. Он потребовал привлечь к уголовной ответственности не только директора батутного центра, но и ДЧС Алматы, и администрацию здания. Все новости о пожаре в Almaty Towers можно прочитать здесь.