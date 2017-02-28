Дело о пожаре в Almaty Towers требуют вернуть прокурору

Суд по пожару в Almaty Тowers, унесшему жизни шестерых человек, начался в суде № 2 Бостандыкского района города Алматы. На скамье подсудимых директор батутного центра «Jump» Даурен Туяков. Ему были предъявлены обвинения по статье 292, часть 3 УК РК — «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия».

Пожар произошёл на шестом этаже Almaty Тowers, где строился батутный центр. По официальной версии, возгорание произошло от искры от сварочного аппарата. В помещении были рабочие, среди которых пятеро студентов местных вузов. Молодые люди погибли. Также скончался 54-летний руководитель строительной фирмы.

Даурена Туякова защищают два адвоката, среди них Джохар Утебеков. На предварительном судебном заседании выяснилось, что сторона потерпевших не была ознакомлена с делом до начала процесса.

«Ваша честь, никто из потерпевших не ознакомлен с делом, я отразил это в своей жалобе», — заявил представитель потерпевших.

И сторона потерпевших, и защиты требуют, чтобы дело вернули на доследование. Они считают, что следствие не выявило всех виновников пожара.