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17:12 (мск), источник: ТАСС

ГИБДД проверяет два видеоролика с дрифтующими на дорогах Москвы автомобилями

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы проводит проверку двух видеороликов, на одном из которых два автомобиля BMW M5 дрифтуют на проезжей части в районе Воробьевых гор, а на втором кроссовер Nissan 180CX дрифтует рядом с троллейбусом и автобусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного УГИБДД.

«По факту размещения двух видеороликов проводятся проверки, по результатам которых будет принято процессуальное решение», — сказал собеседник агентства.

Ранее в интернете появился видеоролик, на котором два спортивных автомобиля BMW M5 по очереди дрифтуют на проезжей части недалеко от здания МГУ, не взирая на то, что поблизости проезжают другие участники дорожного движения.

Также в СМИ появилось видео, на котором кроссовер Nissan 180CX на большой скорости дрифтует на троллейбусном кругу в Москве, при этом поблизости едут троллейбус, автобус и другие автомобили.

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