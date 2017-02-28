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13:58 (мск), источник: РИА Новости

Верховный суд обязал курганских судей пересмотреть дело Евгении Чудновец

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Верховный суд России обязал президиум Курганского областного суда пересмотреть дело воспитательницы Евгении Чудновец, получившей срок за репост в соцсетях ролика о развращении ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда России.

Источник: РИА Новости

«Верховный суд РФ счел доводы замгенпрокурора России заслуживающими внимания и внес кассационное представление на рассмотрение в президиуме Курганского областного суда», — сказала представитель суда.

В представлении заместитель генпрокурора Леонид Коржинек просит отменить приговор и прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления.

Евгения Чудновец, работавшая воспитателем в екатеринбургском детском саду, была приговорена к шести месяцам лишения свободы по обвинению в распространении детской порнографии
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По данным местных изданий, она сделала репост видеоролика в социальной сети, в котором был изображен обнаженный мальчик в туалете детского лагеря. На видео было ясно, что ребенок подвергался издевательствам со стороны вожатых. Чтобы привлечь внимание общественности к этому случаю, Чудновец сделала репост этой записи.

Прокурор требовал пять лет заключения, но суд назначил Чудновец шесть месяцев. Дело получило широкий общественный резонанс. После вынесения приговора председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить объективность расследования. В декабре 2016 года Курганский облсуд снизил наказание Чудновец — с шести месяцев колонии до пяти месяцев.

Комментарии
6
ХХХХХХ
Смотрел телепередачу на эту тему. Возмущают некомпетентные судьи- ужас, получая такие бешеные деньги за свою работу, допускают такие ошибки, которых вообще не должно быть. И возмущает то, что тот, кто первый разместил этот ролик по решению судей не виновен и проходит в качестве свидетеля. За такие ошибки судей самих надо привлекать к уголовной ответственности или же пожизненно решать права этой работы, увольняя их без пенсии.
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ОЛЕГ МАТВЕЕВ
лучше бы он обязал пересмотреть дело сердюкова и васильвой
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pikalor
Боже царя храни! Царствуй на славу!!! Здоровья Вам собачки корги, хаски, кони и тд и тп)))
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