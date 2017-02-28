Верховный суд обязал курганских судей пересмотреть дело Евгении Чудновец

«Верховный суд РФ счел доводы замгенпрокурора России заслуживающими внимания и внес кассационное представление на рассмотрение в президиуме Курганского областного суда», — сказала представитель суда.

Евгения Чудновец, работавшая воспитателем в екатеринбургском детском саду, была приговорена к шести месяцам лишения свободы по обвинению в распространении детской порнографии

Евгения Чудновец, работавшая воспитателем в екатеринбургском детском саду, была приговорена к шести месяцам лишения свободы по обвинению в распространении детской порнографии

По данным местных изданий, она сделала репост видеоролика в социальной сети, в котором был изображен обнаженный мальчик в туалете детского лагеря. На видео было ясно, что ребенок подвергался издевательствам со стороны вожатых. Чтобы привлечь внимание общественности к этому случаю, Чудновец сделала репост этой записи.

Прокурор требовал пять лет заключения, но суд назначил Чудновец шесть месяцев. Дело получило широкий общественный резонанс. После вынесения приговора председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить объективность расследования. В декабре 2016 года Курганский облсуд снизил наказание Чудновец — с шести месяцев колонии до пяти месяцев.