Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев поздравил 70-летнюю Татьяну Васильеву с юбилеем
Голландский политик пообещал выбросить соглашение с Украиной
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Еда за баллы: в России вводят продуктовые карточкиКаким образом будет осуществляться продовольственная помощь в России
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Как законно увеличить площадь санузла
«Не оставили шансов»: Порошенко о выигранном у России сражении
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Пройдут катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ на танки НАТО
Крымские татары не хотят на Украину - опрос
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
13:58 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Врач-травматолог признался полиции в получении взятки в Новосибирске

В Новосибирске травматолог из городской поликлиники ГКБ № 25 получил взятку за оформления листков нетрудоспособности, сообщает прокуратура по НСО.

Врач-травматолог признался полиции в получении взятки, сообщает прокуратура по НСО.

39-летний врач-травматолог из городской поликлиники ГКБ № 25 Алексей Козынко в октябре 2016 года выдал 4 пациентам листки нетрудоспособности, предоставляющие право на освобождение от работы без прохождения экспертизы временной нетрудоспособности (осмотра). У пациентов не было каких-либо заболеваний.

Козынко потребовал от одного из «пациентов» передать ему 12 тысяч рублей за выдачу листков.

Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч.3 ст. 290 УК РФ (получение лично взятки в виде денег за незаконные действия). В стадии предварительного расследования Козынко написал явку с повинной. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке.
Суд приговорил Козынко к 3 годам 2 месяцам лишения свободы (условно) с испытательным сроком 2 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Новосибирске под тяжестью снега рухнула крыша жилого дома
МИД РФ: Началась подготовка встречи Путина и Трампа
Скончался легендарный нападающий сборной СССР по хоккею
Верховный суд потребовал пересмотреть дело Евгении Чудновец
СМИ: Россия отказалась задержать возможных убийц Ким Чен Нама
Роспотребнадзор оштрафовал Uber на 100 тысяч рублей
Руководство Samsung ушло в отставку
На Сицилии началось извержение вулкана Этна
Спорт
Борис Михайлов: Болезнь «съела» Петрова за полтора месяца Сегодня на 70-м году жизни скончался легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi: первые официальные фото Mitsubishi Motors рассекретил внешнийность новой модели Eclipse Cross до официальной премьеры в Женеве
Hi-Tech
Беспилотник «зашили» в ракету РСЗО «Смерч» НПО «Сплав» разработало уникальный беспилотник, который «зашит» в снаряд реактивной системы залпового огня «Смерч»
Кино
Медведев поздравил 70-летнюю Татьяну Васильеву с юбилеем В своей поздравительной телеграмме премьер-министр отметил многогранное дарование народной артистки
Недвижимость
Как законно увеличить площадь санузла
Суд разъяснил, как быть со спорными дачными участками
Покупку жилья за наличные планируют ограничить
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь Каждый день, каждую минуту наших детей подстерегает огромное количество опасностей – неадекватные незнакомцы на улицах, «группы смерти» в интернете. Угроза может исходить даже от близких людей, и справиться с ней ребенок сможет только четко зная, как действовать в той или иной ситуации. К кому обратиться за помощью, если ты потерялся? Когда не нужно слушаться взрослых? Как вести себя в социальных сетях? На эти вопросы отвечают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь