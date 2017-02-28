Врач-травматолог признался полиции в получении взятки в Новосибирске
В Новосибирске травматолог из городской поликлиники ГКБ № 25 получил взятку за оформления листков нетрудоспособности, сообщает прокуратура по НСО.
В Новосибирске травматолог из городской поликлиники ГКБ № 25 получил взятку за оформления листков нетрудоспособности, сообщает прокуратура по НСО.
39-летний
Козынко потребовал от одного из «пациентов» передать ему 12 тысяч рублей за выдачу листков.
Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч.3 ст. 290 УК РФ (получение лично взятки в виде денег за незаконные действия). В стадии предварительного расследования Козынко написал явку с повинной. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке.
Суд приговорил Козынко к 3 годам 2 месяцам лишения свободы (условно) с испытательным сроком 2 года.