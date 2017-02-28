В Омской области полицейские спасли супругов-пенсионеров из горящего дома
Благородный поступок совершили полицейские Одесского района. Правоохранители пришли на помощь пенсионерам на пожаре.
Благородный поступок совершили полицейские Одесского района. Правоохранители пришли на помощь пенсионерам на пожаре.
Двое полицейских, участковый оперуполномоченный Владимир Колобов и старший оперуполномоченный полиции Ермек Жунусов, возвращались с места происшествия, когда заметили, что один из домов на окраине села Одесское, в опасности — рядом с ним загорелась баня.
Вызвав пожарных, полицейские бросились на помощь жителям дома. Капитаны полиции перелезли через забор и принялись стучать в окна и дверь, чтобы разбудить жильцов.
Тем временем огонь быстро распространялся от бани в сторону дома. Когда правоохранителям удалось разбудить хозяев, дом уже был сильно задымлен. Рискуя своими жизнями, полицейские вывели пожилую чету на улицу и усадили в служебный автомобиль.
Несмотря на опасность и плохую видимость в комнатах, полицейские собрали документы пенсионеров, отсоединили и вынесли газовый баллон во избежание взрыва. Не забыли и о собаках — полицейские отвязали привязанных во дворе псов. Также капитаны позаботились об автомобиле, стоящем во дворе — его выкатили в безопасное место подальше от загоревшегося дома.
Прибывшие врачи «скорой помощи» осмотрели пожилых супругов — 61-летнюю женщину и 67-летнего мужчину. Благодаря своевременно оказанной помощи полицейских, пенсионеры не пострадали.