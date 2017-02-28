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13:55 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области полицейские спасли супругов-пенсионеров из горящего дома

Благородный поступок совершили полицейские Одесского района. Правоохранители пришли на помощь пенсионерам на пожаре.

Двое полицейских, участковый оперуполномоченный Владимир Колобов и старший оперуполномоченный полиции Ермек Жунусов, возвращались с места происшествия, когда заметили, что один из домов на окраине села Одесское, в опасности — рядом с ним загорелась баня.

Вызвав пожарных, полицейские бросились на помощь жителям дома. Капитаны полиции перелезли через забор и принялись стучать в окна и дверь, чтобы разбудить жильцов.

Тем временем огонь быстро распространялся от бани в сторону дома. Когда правоохранителям удалось разбудить хозяев, дом уже был сильно задымлен. Рискуя своими жизнями, полицейские вывели пожилую чету на улицу и усадили в служебный автомобиль.

Несмотря на опасность и плохую видимость в комнатах, полицейские собрали документы пенсионеров, отсоединили и вынесли газовый баллон во избежание взрыва. Не забыли и о собаках — полицейские отвязали привязанных во дворе псов. Также капитаны позаботились об автомобиле, стоящем во дворе — его выкатили в безопасное место подальше от загоревшегося дома.

Прибывшие врачи «скорой помощи» осмотрели пожилых супругов — 61-летнюю женщину и 67-летнего мужчину. Благодаря своевременно оказанной помощи полицейских, пенсионеры не пострадали.

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