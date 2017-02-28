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14:23 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровске поймали второго сбежавшего из психбольницы пациента

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сотрудники управления МВД по Хабаровску разыскали второго пациента, сбежавшего из психиатрической больницы, и вернули его в медучреждение, сообщает региональное управление ведомства.

Источник: РИА Новости

Побег из краевой психиатрической больницы был совершен в субботу вечером. Пациенты выбрались через окно и спустились на землю по простыням. Оба находились в больнице на принудительном лечении по решению суда.

Один из сбежавших, осужденный за езду в нетрезвом виде, был задержан в тот же день. Второй, поиски которого продолжались, был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Прокуратура Хабаровска проводит проверку по факту побега.

По информации МВД, второй пациент найден в частном секторе Индустриального района Хабаровска. Мужчина бродяжничал.

«Пациент был доставлен в отдел полиции № 2 и передан представителям лечебного учреждения», — говорится в сообщении.

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