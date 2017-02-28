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15:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Лискинец ответит в суде за ножевое ранение гостя

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

В Лискинский райсуд направлено уголовное дело в отношении 67-летнего жителя хутора Вязники, дважды ударившего ножом своего 35-летнего собутыльника. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал заместитель Лискинского межрайпрокурора Алексей Гаврилов во вторник, 28 февраля.

Мужчины распивали спиртное дома у обвиняемого на улице Вишневая вечером 18 октября 2016 года. Между приятелями завязалась драка, хозяин схватил кухонный нож и дважды ударил им гостя в области груди, задев желудок и легкое. После ранения потерпевший выбежал на улицу, но спустя считанные минуты потерял сознание. Раненого заметила проходившая мимо женщина, которая вызвала бригаду скорой помощи.

Злоумышленник признал свою вину в причинении тяжкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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