Nissan сбил в Минском районе перебегавшего дорогу подростка
Пострадавший получил ранения и был доставлен прибывшей на место происшествия бригадой скорой в больницу.
Пострадавший получил ранения и был доставлен прибывшей на место происшествия бригадой скорой в больницу.
МИНСК, 28 фев — Sputnik. Подросток пострадал в Минском районе в результате ДТП — его при пересечении проезжей части сбил легковой автомобиль, сообщила Sputnik во вторник старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.
Авария произошла утром во вторник на улице Центральной в агрогородке Озерцо.
«Водитель, управляя автомобилем Nissan двигаясь со стороны МКАД в направлении Старое Село, совершил наезд на пешехода 2001 года рождения», — сказала Сильченко.
По ее словам, в результате ДТП подросток получил ранения и был доставлен прибывшей на место происшествия бригадой скорой в больницу.
В ГАИ также сообщили, что, по предварительной версии, пострадавший перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. На момент аварии мужчина, находившийся за рулем Nissan, был трезв, на автомобиле установлены зимние шины.