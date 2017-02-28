Nissan сбил в Минском районе перебегавшего дорогу подростка

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Подросток пострадал в Минском районе в результате ДТП — его при пересечении проезжей части сбил легковой автомобиль, сообщила Sputnik во вторник старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.

Авария произошла утром во вторник на улице Центральной в агрогородке Озерцо.