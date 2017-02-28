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14:14 (мск), источник: Sputnik.by

Nissan сбил в Минском районе перебегавшего дорогу подростка

Пострадавший получил ранения и был доставлен прибывшей на место происшествия бригадой скорой в больницу.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Подросток пострадал в Минском районе в результате ДТП — его при пересечении проезжей части сбил легковой автомобиль, сообщила Sputnik во вторник старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.

Авария произошла утром во вторник на улице Центральной в агрогородке Озерцо.

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«Водитель, управляя автомобилем Nissan двигаясь со стороны МКАД в направлении Старое Село, совершил наезд на пешехода 2001 года рождения», — сказала Сильченко.

По ее словам, в результате ДТП подросток получил ранения и был доставлен прибывшей на место происшествия бригадой скорой в больницу.

В ГАИ также сообщили, что, по предварительной версии, пострадавший перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. На момент аварии мужчина, находившийся за рулем Nissan, был трезв, на автомобиле установлены зимние шины.

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