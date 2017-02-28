Мошенница обманула желающих купить квартиры в Астане на 50 млн тенге

Об этом сообщили в пресс-службе суда города Астаны. Таким образом, подсудимая обманным путем завладела денежными средствами 18 потерпевших на общую сумму 53 605 760 тенге, тем самым причинив материальный ущерб в особо крупном размере.

Приговором районного суда № 2 Есильского района города Астана от 21 февраля 2017 года гражданка У. признана виновной в хищении чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере, и злоупотребления доверием и приговорена к лишению свободы сроком на 6 лет 8 месяцев, с конфискацией имущества.

Срок наказания согласно Закону Республики Казахстан «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости РК» ввиду наличия 5-ти несовершеннолетних детей сокращен наполовину и определен к отбытию в виде 3 года 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с конфискацией имущества.

Приговор суда не вступил в законную силу.