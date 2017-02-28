Многодетную мать осудили за фиктивную продажу элитных квартир в Астане

Согласно материалам дела, в 2015—2016-х годах женщина рассказывала своим знакомым о возможности законным способом получить квартиры в элитных жилых комплексах «Новый мир», «Нурсая-1» и других на территории левобережья Астаны по ценам ниже рыночных.

АСТАНА, 28 фев — Sputnik. Женщина похитила более 50 миллионов тенге за фиктивную продажу квартир в столице, сообщает пресс-служба суда Астаны.

Таким образом, подсудимая обманным путем завладела денежными средствами 18 потерпевших на общую сумму 53 миллиона 605 тысяч 760 тенге, тем самым причинив материальный ущерб в особо крупном размере.

Приговором районного суда № 2 Есильского района г. Астана от 21 февраля 2017 года подсудимая признана виновной в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного в особо крупном размере, и осуждена к лишению свободы сроком на шесть лет восемь месяцев с конфискацией имущества.

Срок наказания согласно Закону Республики Казахстан «Об амнистии в связи с 25-пятилетием Независимости Казахстана» ввиду наличия пяти несовершеннолетних детей сокращен наполовину и определен к отбытию в виде трех лет четырех месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества. Приговор суда не вступил в законную силу.