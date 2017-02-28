Многодетную мать осудили за фиктивную продажу элитных квартир в Астане
Женщина присвоила десятки миллионов тенге, обещая знакомым недорогие квартиры на Левом берегу Астаны.
Женщина присвоила десятки миллионов тенге, обещая знакомым недорогие квартиры на Левом берегу Астаны.
АСТАНА, 28 фев — Sputnik. Женщина похитила более 50 миллионов тенге за фиктивную продажу квартир в столице, сообщает
Согласно материалам дела, в 2015—2016-х годах женщина рассказывала своим знакомым о возможности законным способом получить квартиры в элитных жилых комплексах «Новый мир», «Нурсая-1» и других на территории левобережья Астаны по ценам ниже рыночных.
Таким образом, подсудимая обманным путем завладела денежными средствами 18 потерпевших на общую сумму 53 миллиона 605 тысяч 760 тенге, тем самым причинив материальный ущерб в особо крупном размере.
Приговором районного суда № 2 Есильского района г. Астана от 21 февраля 2017 года подсудимая признана виновной в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного в особо крупном размере, и осуждена к лишению свободы сроком на шесть лет восемь месяцев с конфискацией имущества.
Срок наказания согласно Закону Республики Казахстан «Об амнистии в связи с 25-пятилетием Независимости Казахстана» ввиду наличия пяти несовершеннолетних детей сокращен наполовину и определен к отбытию в виде трех лет четырех месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества. Приговор суда не вступил в законную силу.