Во Львове произошла стрельба в кафе, есть пострадавший

«В Железнодорожный отдел полиции 27 февраля на оперативную линию 102 поступило сообщение от работника одного из кафе-баров, расположенных по улице Воздушной о том, что около полуночи один из посетителей бара во время конфликта попал резиновой пулей в другого мужчину», — говорится в сообщении.

У выстрелившего мужчины правоохранители изъяли пистолет «Форт 12-Р» для отстрела резиновых пуль, пострадавший получил травму живота. По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.