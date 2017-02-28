Во Львове произошла стрельба в кафе, есть пострадавший
Во Львове в одном из кафе произошел конфликт между посетителями, один из участников конфликта достал пистолет и выстрелил резиновой пулей в живот мужчине. Об этом сообщает
Во Львове в одном из кафе произошел конфликт между посетителями, один из участников конфликта достал пистолет и выстрелил резиновой пулей в живот мужчине. Об этом сообщает
«В Железнодорожный отдел полиции 27 февраля на оперативную линию 102 поступило сообщение от работника одного из
У выстрелившего мужчины правоохранители изъяли пистолет «Форт 12-Р» для отстрела резиновых пуль, пострадавший получил травму живота. По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.