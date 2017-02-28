10 подростков в Иркутской области участвовали в «играх смерти»
Сейчас с детьми работают психологи, один ребенок находится на лечении.
Сейчас с детьми работают психологи, один ребенок находится на лечении.
Подростки в Черемхове Иркутской области начали играть в так называемые игры смерти в социальных сетях. За две недели в городе выявлено 10 детей, которые включились в нашумевшую игру с безобидным, на первый взгляд, названием «Синий кит», заключительным этапом которой является суицид. К счастью, их причастность к «играм смерти» была выявлена вовремя. Сейчас со всеми детьми работают психологи, один ребенок проходит лечение. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
«Игры “Синий кит”, “разбуди меня в 04.20”, “тихий дом”, “я в игре”, носят разрушающий психику характер. Путем давления подростков (в возрасте, как правило, 11−16 лет, с низким уровнем стрессоустойчивости) заставляют выполнять различные задания, всего их 50. Каждое последующее опаснее предыдущего. В итоге игры, используя разного рода убеждения, шантаж, подростков склоняют к суициду. Если ребенок принимает решение покинуть игру, его шантажируют смертью близких, тем, что подросток будет вычислен по ІР-адресу мобильного устройства. Это не несет за собой ничего, кроме запугивания. Мы с сожалением отмечаем, в школах и сузах Черемхова выявлено уже 10 подверженных игре “Синий кит” подростков», — сказала заместитель мэра по
Заммэра призывает родителей и педагогов быть более внимательным к окружающим подросткам. По ее словам, все задания в «играх смерти», как правило, выполняются в 04.20. Если вы заметили, что дети не высыпаются, очень устают, раздражительны, если на их страницах в социальных сетях появились изображения китов и пугающие надписи, это должно вас насторожить. Это не шутки. В России уже зарегистрировано около 90 случаев, когда подростки прошли все 50 заданий «игр смерти» и покончили жизнь самоубийством.
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