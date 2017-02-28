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15:23 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

10 подростков в Иркутской области участвовали в «играх смерти»

Сейчас с детьми работают психологи, один ребенок находится на лечении.

Подростки в Черемхове Иркутской области начали играть в так называемые игры смерти в социальных сетях. За две недели в городе выявлено 10 детей, которые включились в нашумевшую игру с безобидным, на первый взгляд, названием «Синий кит», заключительным этапом которой является суицид. К счастью, их причастность к «играм смерти» была выявлена вовремя. Сейчас со всеми детьми работают психологи, один ребенок проходит лечение. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации Черемхова.

«Игры “Синий кит”, “разбуди меня в 04.20”, “тихий дом”, “я в игре”, носят разрушающий психику характер. Путем давления подростков (в возрасте, как правило, 11−16 лет, с низким уровнем стрессоустойчивости) заставляют выполнять различные задания, всего их 50. Каждое последующее опаснее предыдущего. В итоге игры, используя разного рода убеждения, шантаж, подростков склоняют к суициду. Если ребенок принимает решение покинуть игру, его шантажируют смертью близких, тем, что подросток будет вычислен по ІР-адресу мобильного устройства. Это не несет за собой ничего, кроме запугивания. Мы с сожалением отмечаем, в школах и сузах Черемхова выявлено уже 10 подверженных игре “Синий кит” подростков», — сказала заместитель мэра по социально-культурным вопросам Елена Бокаева.

Заммэра призывает родителей и педагогов быть более внимательным к окружающим подросткам. По ее словам, все задания в «играх смерти», как правило, выполняются в 04.20. Если вы заметили, что дети не высыпаются, очень устают, раздражительны, если на их страницах в социальных сетях появились изображения китов и пугающие надписи, это должно вас насторожить. Это не шутки. В России уже зарегистрировано около 90 случаев, когда подростки прошли все 50 заданий «игр смерти» и покончили жизнь самоубийством.

Напомним, две девятиклассницы погибли в результате падения с крыши многоэтажного дома в Усть-Илимске Иркутской области 26 февраля. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают, что могло стать причиной случившегося. По данному факту СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Между тем, уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова после гибели двух девочек-подростков в Усть-Илимске предложила ужесточить уголовное наказание за вовлечение в суицидальные группы и блокировать их без решения суда. По мнению омбудсмена, необходимо внести изменения в Уголовный Кодекс, который будет подразумевать жесткие меры ответственности.

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