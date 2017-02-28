В Казани водитель троллейбуса сбил пешехода: ему пришлось ампутировать ногу

Установлено, что 8 августа прошлого года около семи часов вечера Азизов, управляя троллейбусом, двигался по улице Максимова в направлении улицы Ленинградской.

— В пути следования Азизов совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, — рассказали в ведомстве.

В результате ДТП мужчина получил травму ноги, которую пришлось ампутировать.

Сообщается, что свою вину Азизов признал полностью и раскаялся в содеянном.

— Суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы, — добавили в прокуратуре.