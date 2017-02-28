В Казани водитель троллейбуса сбил пешехода: ему пришлось ампутировать ногу
В Казани осудили 26-летнего водителя троллейбуса Шарофиддина Азизова, по вине которого пешеход остался без ноги. Об этом сообщает
В Казани осудили 26-летнего водителя троллейбуса Шарофиддина Азизова, по вине которого пешеход остался без ноги. Об этом сообщает
Установлено, что 8 августа прошлого года около семи часов вечера Азизов, управляя троллейбусом, двигался по улице Максимова в направлении улицы Ленинградской.
— В пути следования Азизов совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, — рассказали в ведомстве.
В результате ДТП мужчина получил травму ноги, которую пришлось ампутировать.
Сообщается, что свою вину Азизов признал полностью и раскаялся в содеянном.
— Суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы, — добавили в прокуратуре.