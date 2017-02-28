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15:12 (мск), источник: ИА REGNUM

ФСБ завела дело на сторонника экстремистов, готовившего теракт в Самаре

Мужчина собирался совершить теракт в праздничные дни, с 23 по 26 февраля.

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении задержанного на территории Самарской области гражданина России, сторонника террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мужчину обвиняют в изготовлении взрывчатых веществ, передает 28 февраля радиостанция «Говорит Москва».

По версии следствия, 20-летний мужчина готовился совершить теракт в городе Самара. Пособники из Дагестана передали ему деньги, на которые он должен был купить компоненты для изготовления взрывного устройства.

Как пояснил правоохранителям задержанный, он намеревался подорвать полицейский автомобиль и таким образом завладеть оружием стражей порядка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жителя поселка Усть-Кинельский Кинельского района экстремисты завербовали через интернет. 21 февраля сотрудники ФСБ РФ задержали молодого человека. В его квартире были обнаружены взрывчатое вещество, детонатор, изготовленный самостоятельно, и поражающие элементы в виде металлических шариков. Подозреваемый собирался совершить теракт в праздничные дни, с 23 по 26 февраля.

Мужчина попал в поле зрения правоохранителей как член религиозно-экстремистской ячейки салафитов. Представители этого течения воюют в Сирии на стороне боевиков. Ячейка была обнаружена в апреле 2016 года.

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