ФСБ завела дело на сторонника экстремистов, готовившего теракт в Самаре
Мужчина собирался совершить теракт в праздничные дни, с 23 по 26 февраля.
Мужчина собирался совершить теракт в праздничные дни, с 23 по 26 февраля.
ФСБ возбудила уголовное дело в отношении задержанного на территории Самарской области гражданина России, сторонника террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мужчину обвиняют в изготовлении взрывчатых веществ, передает 28 февраля радиостанция «Говорит Москва».
По версии следствия, 20-летний мужчина готовился совершить теракт в городе Самара. Пособники из Дагестана передали ему деньги, на которые он должен был купить компоненты для изготовления взрывного устройства.
Как пояснил правоохранителям задержанный, он намеревался подорвать полицейский автомобиль и таким образом завладеть оружием стражей порядка.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, жителя поселка
Мужчина попал в поле зрения правоохранителей как член