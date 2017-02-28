В Омске поймали 17-летнего рецидивиста с наркотиками на 20 миллионов

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области задержали 17-летнего студента одного из городских колледжей. Парень занимался сбытом оптовых партий синтетических наркотиков. Несмотря на юный возраст, парень уже имеет судимость.

Во время досмотра юноши, проведенного в подъезде дома на улице 24-ая Северная, оперативники изъяли более 3 килограмм синтетического наркотика «соли». Такой объем соответствует 150 тысячам разовых доз в уличном эквиваленте. Приблизительная стоимость на «черном рынке» — 20 миллионов рублей.

В отношении юноши возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч.3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Согласно законам, парню грозит тюрьма на срок до 10 лет.