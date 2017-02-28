Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев поздравил 70-летнюю Татьяну Васильеву с юбилеем
Голландский политик пообещал выбросить соглашение с Украиной
Савченко обратилась с просьбой к Путину, Порошенко и Меркель
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Еда за баллы: в России вводят продуктовые карточкиКаким образом будет осуществляться продовольственная помощь в России
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
В Сбербанке ожидают рекордно низких ставок по ипотеке
Покупку жилья за наличные ограничат
Сын Караченцова рассказал подробности о ДТП: Машину вела Поргина
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Пройдут катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ на танки НАТО
Крымские татары не хотят на Украину - опрос
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
15:11 (мск), источник: Om1.ru

В Омске поймали 17-летнего рецидивиста с наркотиками на 20 миллионов

Полиция задержала студента, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. У него нашли несколько килограмм веществ, чья стоимость оценивается в пару десятков миллионов рублей.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области задержали 17-летнего студента одного из городских колледжей. Парень занимался сбытом оптовых партий синтетических наркотиков. Несмотря на юный возраст, парень уже имеет судимость.

Во время досмотра юноши, проведенного в подъезде дома на улице 24-ая Северная, оперативники изъяли более 3 килограмм синтетического наркотика «соли». Такой объем соответствует 150 тысячам разовых доз в уличном эквиваленте. Приблизительная стоимость на «черном рынке» — 20 миллионов рублей.

В отношении юноши возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч.3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Согласно законам, парню грозит тюрьма на срок до 10 лет.

Как сообщили в пресс-службе полиции по Омской области, за 2 месяца 2017 года, правоохранители задержали 4-х подростков за причастность к обороту наркотиков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Омской области полицейские спасли супругов-пенсионеров из горящего дома - ФОТО
МИД РФ: Началась подготовка встречи Путина и Трампа
Скончался легендарный нападающий сборной СССР по хоккею
Верховный суд потребовал пересмотреть дело Евгении Чудновец
МИД РФ опроверг просьбы задержать возможных убийц Ким Чен Нама
Роспотребнадзор оштрафовал Uber на 100 тысяч рублей
Руководство Samsung ушло в отставку
На Сицилии началось извержение вулкана Этна
Спорт
Борис Михайлов: Болезнь «съела» Петрова за полтора месяца Сегодня на 70-м году жизни скончался легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi: первые официальные фото Mitsubishi Motors рассекретил внешнийность новой модели Eclipse Cross до официальной премьеры в Женеве
Hi-Tech
Беспилотник «зашили» в ракету РСЗО «Смерч» НПО «Сплав» разработало уникальный беспилотник, который «зашит» в снаряд реактивной системы залпового огня «Смерч»
Кино
Медведев поздравил 70-летнюю Татьяну Васильеву с юбилеем В своей поздравительной телеграмме премьер-министр отметил многогранное дарование народной артистки
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как законно увеличить площадь санузла
Покупку жилья за наличные планируют ограничить
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными Уровень их способности к взаимодействию с окружающим миром гораздо выше, чем у ближайшего родственника человека – шимпанзе.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь