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15:26 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимец, опубликовавший в соцсети фотографии сгоревших иномарок, подозревается в их поджоге

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Уфимец опубликовал в соцсети фотографии сгоревших иномарок, припаркованных у подъезда, и теперь подозревается в поджоге. Очевидец Денис Фёдоров поделился снимками последствий ночного пожара в группе «БашДТП» «ВКонтакте» и рассказал подробности случившегося агентству «Башинформ».

Как сообщалось ранее, от огня ночью, 14 февраля, пострадали два автомобиля марки Renault Logan и один Volkswagen Jetta. Машина Дениса Фёдорова — Mazda, стоявшая рядом со сгоревшими автомобилями, не пострадала. Сотрудниками органа дознания Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан в результате проведения проверки по пожару 15 февраля была установлена причина случившегося. В данном случае это поджог.

Затем история со сгоревшими машинами получила неожиданное продолжение.

«20 февраля ко мне домой пришли сотрудники полиции и сообщили, что один из владельцев пострадавших машин обвиняет меня в поджоге. Вызвали на допрос», — сообщил уфимец.

Он рассказал, что через четыре дня после пожара ему в соцсети с «фейковой» страницы написал один из владельцев сгоревшего автомобиля. Дело в том, что Денис Фёдоров упомянул в комментариях в автогруппе «ВКонтакте», что на одной из сгоревших машин появилось предупреждение о неправильной парковке. Это послание, а также уцелевшая Mazda, послужили главными причинами обвинений. Молодому человеку предложили пройти полиграф. Он согласился.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ “Умышленные уничтожение или повреждение имущества”. Расследование продолжается», — прокомментировал сотрудник пресс-службы Управления МВД России по Уфе Тимур Чанышев.

Денис Фёдоров живет в доме, у подъезда которого произошло возгорание автомобилей. Он женат, его сыну исполнилось два года. Уфимец работает, все у него хорошо, вот только сейчас подозрения полицейских немного омрачают жизнь.

«Ситуация меня поражает даже не тем, что она в принципе так сложилась, а тем, что люди у нас ведут себя подобным образом. Один на эмоциях показывает на меня пальцем из-за того, что мне повезло, а сотрудники полиции, видимо, считают, что человек на самом деле может поджечь три машины в полуметре от своего автомобиля», — добавил молодой человек.

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