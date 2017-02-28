Типичного казахстанского радикала описали в Генпрокуратуре

В тексте отмечается, что работа в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом ориентирована на устранение причин и условий проявления радикализма. В этих рамках был составлен типичный портрет человека, который увлекается радикальной идеологией: это в основном молодые люди с криминальным прошлым, не имеющие постоянной работы и высшего образования.

Во вторник ведомство опубликовало на своем сайте статью начальника управления по надзору за применением законов о противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры Каиргельды Сакенова.

«Они не имеют религиозных познаний. Не читали и не хотят читать религиозную литературу. Свои взгляды о религии, добре и зле основывают на сомнительных материалах из интернета, слепо доверяются проповедникам терроризма», — подчеркивается в статье.

Также обращается внимание на то, что вербовщики манипулируют имеющимися материальными и социально-бытовыми проблемами граждан. Поддаваясь воздействию таких проповедников, увлеченные радикальной идеологией становятся удобным материалом для «лепки» новых экстремистов. В результате они становятся на путь совершения экстремистских и террористических преступлений.

В итоге по таким делам в 2016 году на основании приговоров судов наказание понесли 143 человека.

Важной составляющей противодействия экстремизму и терроризму является контрпропаганда, в том числе в интернете. В СМИ и социальных сетях размещаются материалы, раскрывающие сущность радикальной религиозной идеологии.

«В то же время мы задались вопросом: “К каким интернет-ресурсам больше обращаются пользователи?”. Проанализировали поисковые системы. Пришли к выводу, что самыми посещаемыми являются ресурсы, расположенные на первых страницах поисковых сервисов. Это так называемые ТОП-10. На них обращают внимание более 95% пользователей», — отмечается в публикации.

«Сейчас мы заняты реализацией проекта по выводу наших пропагандистских материалов на первые страницы этих поисковых сервисов. Одновременно активизировали меры по очистке интернета от противоправного контента», — говорится в статье.