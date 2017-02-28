Типичного казахстанского радикала описали в Генпрокуратуре
Вербовщики умело привлекают граждан с материальными и
Вербовщики умело привлекают граждан с материальными и
АСТАНА, 28 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура Казахстана описала типичный портрет человека, увлеченного радикальной идеологией.
Во вторник ведомство опубликовало на своем сайте статью начальника управления по надзору за применением законов о противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры Каиргельды Сакенова.
В тексте отмечается, что работа в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом ориентирована на устранение причин и условий проявления радикализма. В этих рамках был составлен типичный портрет человека, который увлекается радикальной идеологией: это в основном молодые люди с криминальным прошлым, не имеющие постоянной работы и высшего образования.
«Они не имеют религиозных познаний. Не читали и не хотят читать религиозную литературу. Свои взгляды о религии, добре и зле основывают на сомнительных материалах из интернета, слепо доверяются проповедникам терроризма», — подчеркивается в статье.
Также обращается внимание на то, что вербовщики манипулируют имеющимися материальными и
В итоге по таким делам в 2016 году на основании приговоров судов наказание понесли 143 человека.
Важной составляющей противодействия экстремизму и терроризму является контрпропаганда, в том числе в интернете. В СМИ и социальных сетях размещаются материалы, раскрывающие сущность радикальной религиозной идеологии.
«В то же время мы задались вопросом: “К каким
«Сейчас мы заняты реализацией проекта по выводу наших пропагандистских материалов на первые страницы этих поисковых сервисов. Одновременно активизировали меры по очистке интернета от противоправного контента», — говорится в статье.
В целом за прошлый год Генпрокуратура внесла в министерство информации и коммуникаций семь предписаний о принятии мер по временному приостановлению доступа к 33 материалам