В Петербурге полицейские задержали группу налетчиков на банки

Петербургская полиция поймала троих налетчиков, грабивших банки в городе, сообщает Фонтанка. Ру. Преступники были задержаны стражами порядка накануне.

Грабителями оказались уроженцы Кабардино-Балкарии в возрасте от 29 до 32 лет. Злоумышленники неоднократно похищали деньги из Росгосстрах Банка. Летом и осенью прошлого года они вынесли из отделений банка на улице Седова и на Дунайском проспекте в общей сложности около 850 тысяч рублей.

На этот раз налетчики готовились к ограблению офиса финансовой организации на проспекте Славы, однако полицейским удалось предотвратить запланированное преступлении.

Участники банды арестованы. В их отношении возбуждены уголовные дела по ст.162 УК РФ «Разбой».