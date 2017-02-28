В Петербурге полицейские задержали группу налетчиков на банки
Стражи порядка предотвратили очередное преступление банды.
Стражи порядка предотвратили очередное преступление банды.
Петербургская полиция поймала троих налетчиков, грабивших банки в городе, сообщает Фонтанка. Ру. Преступники были задержаны стражами порядка накануне.
Грабителями оказались уроженцы
На этот раз налетчики готовились к ограблению офиса финансовой организации на проспекте Славы, однако полицейским удалось предотвратить запланированное преступлении.
Участники банды арестованы. В их отношении возбуждены уголовные дела по ст.162 УК РФ «Разбой».