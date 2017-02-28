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15:29 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге полицейские задержали группу налетчиков на банки

Стражи порядка предотвратили очередное преступление банды.

Источник: РИА "Новости"

Петербургская полиция поймала троих налетчиков, грабивших банки в городе, сообщает Фонтанка. Ру. Преступники были задержаны стражами порядка накануне.

Грабителями оказались уроженцы Кабардино-Балкарии в возрасте от 29 до 32 лет. Злоумышленники неоднократно похищали деньги из Росгосстрах Банка. Летом и осенью прошлого года они вынесли из отделений банка на улице Седова и на Дунайском проспекте в общей сложности около 850 тысяч рублей.

На этот раз налетчики готовились к ограблению офиса финансовой организации на проспекте Славы, однако полицейским удалось предотвратить запланированное преступлении.

Участники банды арестованы. В их отношении возбуждены уголовные дела по ст.162 УК РФ «Разбой».

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