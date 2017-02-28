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16:39 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На Дону задержали подозреваемого в убийстве женщины в Азове

В Ростовской области задержали 54-летнего мужчину, который в городе Азове задушил знакомую и сбросил ее тело в пожарный резервуар.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Как сообщали Юга.ру, 25 февраля в Азове местные жители на дне осушенного накопительного пожарного резервуара в переулке Литейном нашли тело женщины. Погибшая была завернута в ткань, ее ноги были обмотаны отрезком провода, шея — скотчем.

В ходе проверки следователям удалось установить подозреваемого. Им оказался 54-летний житель Азова. По версии следствия, мужчина задушил женщину по месту своего жительства из-за внезапно возникших неприязненных отношений, после чего попытался избавиться от тела, сбросив его в пожарный резервуар.

По факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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