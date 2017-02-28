В россошанском селе насмерть замерзла 41-летняя женщина

В селе Поповка Россошанского района насмерть замерзла 41-летняя женщина, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в Единой дежурной-диспетчерской службе во вторник, 28 февраля. Тело погибшей местные жители обнаружили около 7:40 утра воскресенья, 26 февраля.

Сильно пьяная женщина уснула прямо в луже. Верхней одежды на ней не было. Сколько пролежала на земле, неизвестно, женщина скончалась от переохлаждения. Спутник погибшей 46-летний мужчина смог добраться до крыльца своего дома, где тоже уснул. Его врачи скорой помощи доставили в больницу с сильным переохлаждением.