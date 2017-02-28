В россошанском селе насмерть замерзла 41-летняя женщина
Спутник россошанки находится в райбольнице с переохлаждением.
Спутник россошанки находится в райбольнице с переохлаждением.
В селе Поповка Россошанского района насмерть замерзла 41-летняя женщина, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в Единой
Сильно пьяная женщина уснула прямо в луже. Верхней одежды на ней не было. Сколько пролежала на земле, неизвестно, женщина скончалась от переохлаждения. Спутник погибшей 46-летний мужчина смог добраться до крыльца своего дома, где тоже уснул. Его врачи скорой помощи доставили в больницу с сильным переохлаждением.