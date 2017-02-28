В Уфе под тяжестью снега просел самолет ЯК-32

Фотографии прислал в редакцию «Вести-Башкортостан» наш мобильный репортер.

Напомним, вы также можете пополнить ряды наших мобильных репортеров. Фотографируйте, снимайте и присылайте нам всё самое интересное — что Вас радует, удивляет, пугает или веселит! Самые яркое видео попадет в эфир программы «Мобильный репортер»! mr@gtrk.tv +7 927 63−81−700.