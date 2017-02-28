В Каневском районе депутата заподозрили в мошенничестве на 175 тыс. рублей
В Каневском районе возбудили уголовное дело в отношении депутата Стародеревянсковского сельского поселения, которого заподозрили в мошенничестве при получении выплат.
В Каневском районе возбудили уголовное дело в отношении депутата Стародеревянсковского сельского поселения, которого заподозрили в мошенничестве при получении выплат.
По версии следствия, молодому человеку платили социальную пенсию по потере кормильца и доплачивали в связи с очным обучением в техникуме. В конце 2014 года его отчислили, но он не уведомил об этом Пенсионный фонд и продолжал получать выплаты. С января 2015 по ноябрь 2016 года он получил более 175 тыс. рублей, сообщает
Нарушение обнаружили во время прокурорской проверки. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.