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18:15 (мск), источник: ЮГА.ру

В Каневском районе депутата заподозрили в мошенничестве на 175 тыс. рублей

В Каневском районе возбудили уголовное дело в отношении депутата Стародеревянсковского сельского поселения, которого заподозрили в мошенничестве при получении выплат.

Источник: ЮГА.ру

По версии следствия, молодому человеку платили социальную пенсию по потере кормильца и доплачивали в связи с очным обучением в техникуме. В конце 2014 года его отчислили, но он не уведомил об этом Пенсионный фонд и продолжал получать выплаты. С января 2015 по ноябрь 2016 года он получил более 175 тыс. рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Нарушение обнаружили во время прокурорской проверки. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

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