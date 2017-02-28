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15:41 (мск), источник: АиФ Самара

Главный дизайнер АвтоВАЗа сломал руку

Дизайнер АвтоВАЗа Стив Маттин сломал руку во время путешествия по Байкалу.

Британский автомобильный дизайнер получил травму левой руки, поскользнувшись на льду во время поездки по озеру Байкал.

На данный момент Стив Маттин госпитализирован с закрытым переломом левой руки в один из московских стационаров, сообщает источник «АиФ-Самара». Жизни и здоровью известного автомобильного кутюрье ничего не угрожает.

Свою работу на АвтоВАЗе Стив Маттин начал в 2011 году по приглашению Игоря Комарова, который на тот момент являлся президентом волжского автозавода. Маттин должен был создать новый фирменный стиль автомобилей LADA. Результатом его работы стало появление двух новых машин — Lada Vesta и Lada Xray.

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